Istri Sajad Ukra Umbar Chat Nikita Mirzani Yang Minta Uang

Medina Moesa, istri Sajad Ukra tak henti menyindir Nikita Mirzani.

Bahkan, Medina menyindir Kejaksaan Jakarta Selatan yang telah mengabulkan penangguhan penahanan Nikita.

“Terima kasih bapak-bapak Polres Jakarta Selatan yang sudah menangkap tersangka dan terima kasih Kejari Jakarta Selatan yang sudah melepaskan tersangka,” tulis Medina lewat Insta Story dengan emoticon orang meledek.

Tak sampai di situ, Medina juga mengumbar chat pribadi Nikita dengan Sajad Ukra beberapa tahun silam, saat ingin bertemu buah hati mereka, Azka.

Dalam chat tersebut, Sajad ingin bertemu dengan Azka, namun diminta untuk membayar terlebih dulu oleh Nikita.

“I want to see my son tomorrow please,” tulis Sajad.

"Give me my money first," jawab wanita yang diduga adalah Nikita.