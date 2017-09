Iwa K Girang Akhir Bulan Depan Bakal Bisa Nyanyi Lagi

jpnn.com, TANGERANG - Penyanyi Iwa K bersyukur divonis 6 bulan rehabilitasi. Setelah 5 bulan sebelumnya menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur, dia dipastikan akan bebas bulan depan.

"Alhamdulillah, cengeng ya. Tuhan memang baik, makasih banget Allah SWT, yang selama ini gue ngerasa jauh dari bersyukur. Gue masih dikasih kesempatan untuk bersyukur, istri gue tercinta,” kata Iwa K usai sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (27/9).

“Tuhan nunjukin kekuasaannya lewat istri gue, teman-teman dekat gue, Tuhan juga nunjukin kekuasaannya lewat tim pengacara gue, Mas Chris, sahabat-sahabat gue di sini semuanya," lanjut Iwa K.

Menurut mantan suami pedangdut Selfi Nafilah itu, kasus narkoba yang dialaminya itu merupakan sentilan dari Tuhan untuknya.

"Kalau buat gue di sini nggak ada kata apes atau apa di sini, nggak ada sama sekali, gue ngerasa memang di sini jalannya Allah untuk nyentil gue," lanjutnya.

Setelah bebas nanti, Iwa K berjanji akan balik lagi berkarya. Dia akan menampilkan karyanya dengan cara yang lebih baik.

"But one thing for sure gue bakal balik lagi, gue bakal berkarya, dengan cara gue sekarang, dengan cara gue yang insya Allah lebih baik," tandasnya.

Seperti diketahui, mantan istri pedangdut Selfi Nafilah itu ditangkap petugas keamanan Bandara Soekarno-Hatta lantaran menyimpan narkoba dalam bungkus rokok. (mg7/jpnn)