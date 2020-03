Jack Ma Bantu Indonesia Lawan Corona, Masih Ada Suara Miring Netizen

jpnn.com - Jack Ma melalui yayasan amalnya, memutuskan membantu negara-negara Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia, dalam memerangi penyebaran virus corona (covid-19).

Yayasan Jack Ma akan menyalurkan sejumlah perlengkapan media, seperti masker, peralatan untuk tes deteksi corona, jubah dan masker pelindung bagi para tenaga kesehatan.

"Kami dan Yayasan Alibaba akan menyumbang 2 juta masker, 150 ribu alat tes, 20 ribu jubah dan masker pelindung ke Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand," tulis Yayasan Jack Ma dalam akun resmi Twitter.

We join hands with Asian neighbors to fight Covid-19! We and Alibaba Foundation will donate 2 million masks, 150k test kits, 20k protective suits and 20k face shields to Indonesia, Malaysia, the Philippines and Thailand. More help to other Asian nations is on the way! Go Asia! — Jack Ma Foundation (@foundation_ma) March 19, 2020