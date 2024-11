JADE Hadirkan Inovasi Teknologi Praktik Kedokteran Gigi

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Dental Exhibition International (JADE) telah sukses digelar 15-17 November 2024 di Jakarta Convention Center yang dihadiri lebih dari 3.500 peserta pameran.

Event yang diselenggrakan oleh PDGI Pengwil DKI Jakarta bekerja sama dengan WKCI sebagai Event Organizer dan didukung oleh Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) menghadirkan beragam inovasi teknologi dan pengetahuan terkini yang akan membawa praktik kedokteran gigi di Indonesia menuju era modern yang lebih maju.

Dengan tema “All About Updating and Adapting the Newest Knowledge, Technology, and Regulations in Modern Dentistry”.

Pada acara peresmiannya dihadiri oleh berbagai tokoh yang berpengaruh didalam dunia kedokteran gigi, seperti Kepala Dinas Kesehatan DKI jakarta (drg. Ani Ruspitawati, MM) Ketua PB PDGI (drg. Usman Sumantri, M.Sc), para Dekan FKG di Jakarta dan para direktur RSKGM serta berbagai nara sumber dari Korea (Soul Dental Assoc & SIIDEX), dan Jepang.

Dalam laporannya, drg. Yeni Yuliani selaku Ketua Pelaksana mengatakan Jakarta Dental Exhibition International ini bertujuan untuk menghubungkan para profesional, akademisi, dan pelaku industri dalam bidang kedokteran gigi.

Hal ini guna menghadapi tantangan global sekaligus memperkenalkan teknologi mutakhir yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi di Indonesia.

"Dan diharapkan dapat menarik ribuan pengunjung dari berbagai latar belakang profesi, termasuk dokter gigi, mahasiswa, akademisi, serta industri pendukung kesehatan gigi," ujarnya.

Acara yang memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi teknologi canggih, belajar dari para ahli, dan terhubung dengan berbagai inovator di bidang kesehatan gigi.