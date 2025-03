Setelah Raih BRIT Awards 2025, Jade Luncurkan FUFN

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Jade belum lama ini meraih penghargaan kategori Pop Act dalam ajang BRIT Awards 2025.

Setelah kemenangan berharga tersebut, dia kini meluncurkan lagu terbaru yang berjudul FUFN (F*ck You For Now).

Ditulis oleh Jade bersama ikon musik Raye, Dave Hamelin dan diproduseri oleh Lostboy, FUFN merupakan lagu pop yang menggetarkan, dramatis, dan tegas.

Perempuan berusia 32 tahun itu penuh dengan emosi menyanyikan lirik 'Don't you tell me to calm down' pada bagian chorus yang meledak-ledak.

Lagu FUFN turut dimainkan dalam kampanye terbaru Fendi untuk tas Mamma Baguette yang dibintangi oleh Jade.

"FUFN adalah eskalasi dari pertengkaran yang pernah kita alami, mengetahui bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, namun merasakan semua amarah pada saat itu. Ini adalah penyaluran amarah perempuan ke dalam sebuah lagu pop banger yang hebat," ungkap Jade, Rabu (19/3).

Baca Juga: Lizzo Kembali Memukau Lewat Still Bad

Sebelumnya, Jade memberikan penampilan terbaik dalam BRIT Awards tahun ini dengan membawakan lagu 'Angel Of My Dreams'.

Video penampilan tersebut bahkan telah ditonton lebih dari 1 juta kali.