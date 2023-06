Jadi Penyandang Disabilitas di Why Do You Love Me, Adipati Dolken Menonton Film Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Adipati Dolken berperan sebagai pemuda penyandang disabilitas bernama Baskara dalam film Why Do You Love Me. Pria 31 tahun itu lantas menceritakan pengalamannya selama syuting film tersebut. Adipati ternyata bukan kesulitan lantaran kondisinya sebagai penyandang disabilitas, melainkan pemikiran dari Baskara yang liar. Baca Juga: Demi Berperan Sebagai Iblis, Adipati Dolken Make Up Selama 4 Jam, Hingga Lawan Ketakutan "Sebenarnya yang susah sebagai disabilitas bisa tetap berpikir, punya pikiran yang luar biasa. Mungkin memang gue tidak bisa bergerak, cuma bagaimana mimpi gue lebih liar, lebih lepas, free, bisa ke mana-mana," ujar Adipati Dolken di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (22/6). "Bukan bagaimana enggak bisa bergerak, tetapi bagaimana menjalankan hidup dengan pikiran gue," sambungnya. Demi mendalami perannya tersebut, ayah satu anak itu pun menonton film Stephen Hawking. Baca Juga: Mainkan Karakter Iblis, Adipati Dolken: Kapan Lagi Bisa Jadi Orang Jahat Tak hanya itu, dia juga kerap berdiskusi dengan sutradara dan pemain lainnya. "Riset gue menonton film Stephen Hawking karena contoh paling jelas dan mirip dengan kondisi gue juga, terus kebutuhan film bagus banget. Itu sih gua ambil contoh ke arah situ," tutur Adipati Dolken.