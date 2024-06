Jadwal Berubah, Jemaah Haji Asal Sumsel Baru Tiba di Bandara SMB II Palembang Besok

jpnn.com, PALEMBANG - Jadwal kepulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan (Sumsel) yang tergabung dalam kelompok terbang Debarkasi Palembang mengalami perubahan.

Sebelumnya, jemaah haji asal Sumsel dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang pada Sabtu (22/6) sekitar pukul 20.30 WIB.

Namun, dikarenakan adanya perubahan jadwal sehingga kepulangan jemaah haji asal Sumsel, yakni pada Sabtu (22/6) sekitar pukul 20.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sumsel Syafitri Irwan membenarkan adanya perubahan jadwal tersebut seperti disampaikan pihak maskapai Saudia Airlines.

"Ya, ada penyesuaian jadwal Keberangkatan dari Arab Saudi, jemaah baru take off pada pukul 20.00 WAS atau pukul 00.00 WIB," ungkap Irwan, Sabtu (22/6).

Dengan demikian, pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV 5310 rute Jeddah-Palembang akan tiba di Bandara SMB II Palembang pada Minggu (23/6) besok sekitar pukul 09.30 WIB. (mcr35/jpnn)



