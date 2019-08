Jadwal dan Lawan Wakil Indonesia di 16 Besar BWC 2019

jpnn.com, BASEL - Ganda putra peringkat dua dunia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies menjadi wakil Indonesia pertama yang akan mengayun raket di 16 Besar BWF World Championships atau BWC 2019 di Basel, Swiss, Kamis (22/8) sore nanti.

Dari jadwal yang dirilis BWF, Daddies bakal turun di court 3 St. Jakobshalle, main pertama pada pukul 16.00 WIB. Lawan yang akan dihadapi Daddies ialah duo Skotlandia Alexander Dunn/Adam Hall.

Selain Daddies, delapan wakil Merah Putih lainnya tidak main pertama, artinya harus menunggu match sebelumnya kelar.

Berikut di bawah ini jadwal dan lawan para pemain Indonesia di 16 Besar BWC 2019. (adk/jpnn)

16.00 WIB Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (peringkat 2 dunia) vs Alexander Dunn/Adam Hall (Skotlandia/59) head to head 0-0

16.50 WIB Gregoria Mariska (16) vs Ratchanok Intanon (Thailand/6) head to head 0-5

18.30 WIB Greysia Polii/Apriyani Rahayu (5) vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria/10) head to head 2-1

18.30 WIB Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja (9) vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiongkok/1) head to head 1-3

18.30 WIB Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (19) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea/6) head to head 0-1

19.20 WIB Anthony Sinisuka Ginting (8) vs Sai Praneeth (India/19) head to head 2-2

20.10 WIB Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (6) vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda/22) head to head 0-1

21.00 WIB Jonatan Christie (4) vs Jan O Jorgensen (Denmark/20) head to head 2-2

23.30 WIB Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (7) vs Goh V Shem/Tan Wee Kiong (Malaysia/14) head to head 2-0

*perkiraan waktu diambil dari Badminton Talk