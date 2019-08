Minions: Mereka Enggak Gampang Mati, Bagus Sekali

jpnn.com, BASEL - Kiprah ganda putra terbaik di dunia Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions di BWF World Championships 2019 terhenti lebih awal.

Setelah mendapat bye di babak pertama, Minions tumbang di babak kedua (32 Besar) dari ganda putra Korea Choi Solgyu/Seo Seung Jae. Pada laga di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu (21/8) sore WIB, Marcus/Kevin keok dalam waktu 64 menit, 21-16, 14-21, 21-23. Laga ini merupakan pertemuan pertama Minions dengan Choi/Seo.

“Mereka bermain bagus sekali, enggak gampang mati sendiri. Kami banyak melakukan kesalahan sendiri. Di poin-poin akhir kami kurang tenang dan banyak melakukan kesalahan sendiri,” kata Kevin seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

“Mereka banyak menekan kami, mereka enggak gampang mati. Kami banyak enggak siap, buru-buru. Mereka memperlambat tempo, jadi mengganggu mainnya,” ujar Marcus menambahkan.

Highlights | Day 3 produces another Basel upset as Choi/Seo ???????? send World No.1 Gideon/Sukamuljo ???????? crashing out in thrilling comeback ????



Follow LIVE: https://t.co/kDhLW9iUOs#TOTALBWFWC2019 #Basel2019 pic.twitter.com/8n38oyz5PB — BWF (@bwfmedia) August 21, 2019