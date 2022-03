Jadwal Final All England 2022: The Daddies vs Bagas/Fikri, Viktor Axelsen Jumpa Jago India

jpnn.com, BIRMINGHAM - Partai final All England 2022 akan bergulir hari ini, Minggu (20/3), di Arena Birmingham, Inggris. Dua wakil Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bakal saling sikut memperebutkan supremasi. Ganda putra berbeda generasi itu tampil gemilang sepanjang perhelatan All England 2022, khusunya Bagas/Fikri. pasangan muda Indonesia ini, bahkan mampu menaklukkan dua ganda top sekaligus. Baca Juga: Tanpa Benzema, Ini 5 Pemain Real Madrid yang Bisa Hadirkan Petaka Bagi Barcelona Di perempat final, Bagas/Fikri menghajar juara dunia 2021, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang), lewat pertarungan rubber game, 16-21, 21-16, 22-20. Kejutan pasangan berakronim BaKri itu berlanjut di semifinal kala menaklukkan ganda nomor satu dunia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan skor 22-20, 13-21, 21-16. Sementara itu, Ahsan/Hendra memesan tiket final All England 2022 setelah mengalahkan duo China He Ji Ting/Tan Qiang dengan skor 21-16, 14-21, 21-13. Baca Juga: Bikin Lee Zii Jia Menangis, Lakshya Sen Ciptakan Rekor Gila di All England 2022 Duel BaKri vs The Daddies akan berlangsung di partai kedua sekitar pukul 19.40 WIB. Selain duel sesama wakil Indonesia, masih ada laga menarik lainnya yang tersaji di final All England 2022, salah satunya Viktor Axelsen (Denmark) vs Lakshya Sen (India).