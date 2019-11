Jadwal La Liga Pekan Ini, Ada Big Match di Kota Madrid

jpnn.com, MADRID - Matchday ke-15 La Liga akhir pekan ini bakal menghadirkan big match di Wanda Metropolitano, Madrid, saat tuan rumah Atletico menjamu Barcelona, Senin (2/12) dini hari WIB.

Barca yang baru melakoni 13 pertandingan (menabung laga tunda El Clasico) masih memimpin klasemen dengan 28 poin, hasil dari sembilan kali menang, satu imbang dan tiga kali kalah. Sementara Atletico yang telah melakoni 14 pertandingan, berada di posisi keempat dengan 25 poin, hasil enam kali menang, tujuh imbang dan sekali kalah.

Duel Atletico vs Barca disebut-sebut bakal menjadi panggung buat Joao Felix dan Lionel Messi, dua pemain yang baru meraih gelar individu. Felix baru dinobatkan sebagai Golden Boy 2019, sementara Messi playmaker terbaik tahun ini.

Felix sempat menghiasi halaman utama media berkat penampilan gilanya untuk Atletico di pramusim. Namun, belakangan, pemain berusia 20 tahun itu malah belum memberikan dampak berarti buat Atletico So, laga melawan Barca Senin dini hari bisa menjadi panggung buat Felix membuktikan diri.

Sebelum big match Atletico vs Barcelona, duel Deportivo Alaves vs Real Madrid di Estadio de Mendizorroza, malam nanti tak boleh dilewatkan. Real kini mengoleksi poin yang sama dengan Barcelona. Hasil imbang apalagi menang, akan membuat Karim Benzema dkk memimpin klasemen. (adk/jpnn)

Jadwal La Liga Akhir Pekan Ini (WIB)

Sabtu (30/11)

Celta Vigo 0-0 Real Valladolid

19.00 Deportivo Alaves vs Real Madrid

22.00 Real Sociedad vs Eibar

Minggu (1/12)

00.30 Mallorca vs Real Betis

03.00 Valencia vs Villarreal

18.00 Sevilla vs Leganes

20.00 Athletic Bilbao vs Granada

22.00 RCD Espanyol vs Osasuna

Senin (2/12)

00.30 Getafe vs Levante

03.00 Atletico Madrid vs Barcelona