Rp 2 Triliun Buat Joao Felix Itu Tidak Mahal, Lihat Buktinya

jpnn.com, STOCKHOLM - Atletico Madrid sudah punya jawaban mengapa mereka harus membeli striker imut-imut Portugal Joao Felix Sequeira (19 tahun) dengan harga EUR 126 juta atau setara Rp 2 triliun dari Benfica.

Dalam lima pertandingan pramusim Atletico, Felix membukukan empat gol dan tiga assists. Masih adakah fan Atletico yang merasa kehilangan Antoine Griezmann?

Felix juga membuktikan punya mental kuat, seperti bukan pemain 19 tahun. Setelah tampil cemerlang saat membantu Atletico menumpas Real Madrid, 27 Juli lalu, Felix juga bersinar dalam laga pramusim International Champions Cup 2019 Atletico versus Juventus di Friends Arena, Stockholm, Sabtu (10/8) malam WIB.

Atletico menang 2-1. Gol pertama Los Rojiblancos gara-gara Felix, bahkan sejumlah laporan menyebut itu memang gol Felix.

Can someone please stop Joao Felix ????????????pic.twitter.com/i8i7rWOG43 — ? (@sakkax3) August 10, 2019