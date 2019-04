Jadwal Lengkap Semifinal Liga Champions

jpnn.com, JAKARTA - Dua partai leg pertama semifinal Liga Champions bakal digelar tengah pekan ini.

Tottenham Hotspur akan menjadi tuan rumah buat Ajax Amsterdam dalam leg pertama di Tottenham Hotspur Stadium, Rabu (1/5) mulai pukul 02.00 WIB. Sementara pada Kamis (2/5) dini hari, Barcelona akan menjamu Liverpool di Camp Nou.

Untuk leg kedua pekan depan, Liverpool menanti kunjungan Barcelona di Anfield, Rabu (8/5). Sementara Ajax menjadi tuan rumah buat Tottenham di Johan Cruijff Arena, Kamis (9/5).

Rencananya, semua pertandingan tersebut akan tayang di stasiun televisi RCTI. (adk/jpnn)

Jadwal semifinal Liga Champions

Leg Pertama

Rabu (1/5)

02.00 WIB Tottenham Hotspur vs Ajax Amsterdam

Kamis (2/5)

02.00 WIB Barcelona vs Liverpool

Leg Kedua

Rabu (8/5)

02.00 WIB Liverpool vs Barcelona

Kamis (9/5)

02.00 WIB Ajax Amsterdam vs Tottenham Hotspur