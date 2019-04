Virgil van Dijk jadi Pemain Terbaik Tahun Ini

jpnn.com, LONDON - Bek Liverpool Virgil van Dijk dinobatkan sebagai Pemain Terbaik 2018-19 oleh Professional Footballers' Association (PFA).

Penghargaan di kompetisi sepak bola Inggris ini digelar sejak musim 1973-74. Pemenangnya merupakan pilihan dari pemungutan suara serikat pemain profesional. Ini merupakan kedua kalinya berturut-turut seorang pemain Liverpool meraih pemain terbaik. Tahun lalu disabet Mohamed Salah.

Musim ini Van Dijk memang cemerlang. Bek berkebangsaan Belanda berusia 27 tahun itu membantu The Reds mencetak 19 clean sheet di Premier League musim ini, terbaik di liga.

1 - Virgil van Dijk is the first defender to receive the PFA Players' Player of the Year award since John Terry did so in 2004-05, when he captained Chelsea to the Premier League title. Rock. #PFAAwards #POTY pic.twitter.com/oCjthb3nSL — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2019