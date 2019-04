Susah Payah Menang di Burnley, Manchester City Gusur Liverpool

jpnn.com, BURNLEY - Manchester City kembali ke puncak klasemen Premier League usai memetik kemenangan tipis atas Burnley di pekan ke-36.

Dalam laga di Turf Moor, Burnley, Minggu (28/4) malam WIB itu, City menang berkat gol tunggal Sergio Aguero di menit ke-63.

20 - Sergio Agüero is only the second player in @premierleague history to score 20+ goals in five consecutive campaigns, after Thierry Henry between 2001-02 and 2005-06. Legends. #BURMCI pic.twitter.com/5o0MSDtcgL — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2019