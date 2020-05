Jadwal Liga Jerman Bundesliga Pekan Depan

jpnn.com, DORTMUND - Operator Liga Jerman mengumumkan pihaknya memundurkan satu hari rencana dimulainya kembali kompetisi Bundesliga musim ini, dari awalnya Jumat (15/5) menjadi Sabtu (16/5).

Kanselir Jerman Angela Merkel sudah memberikan jaminan bahwa Bundesliga boleh melanjutkan lagi kompetisi di stadion tanpa penonton dengan aturan kesehatan yang ketat ditambah tes reguler kepada pemain dan staf.

Christian Seifert, CEO Liga Sepak Bola Jerman (DFL), memastikan pada Kamis ini bahwa pertandingan liga akan dimulai lagi Sabtu (16/5).

Dari jadwal yang ada, peringkat kedua klasemen Borussia Dortmund akan menjamu Schalke 04 dalam derbi Ruhr pada hari pertama pertandingan.

Juara bertahan Bayern Muenchen yang berselisih empat poin dari Dortmund akan bertandang ke Union Berlin, Minggu.

Bundesliga akan menjadi liga besar Eropa pertama yang melanjutkan lagi kompetisi sejak pandemi virus corona memaksa lockdown di seluruh benua ini. (antara/jpnn)

Jadwal Bundesliga:



Sabtu 16 Mei

Borussia Dortmund vs Schalke 04

RB Leipzig vs Freiburg

Hoffenheim vs Hertha Berlin

Fortuna Duesseldorf vs Paderborn

Augsburg vs VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt vs Borussia Moenchengladbach

Minggu 17 Mei

Cologne vs Mainz

Union Berlin vs Bayern Muenchen

Selasa 19 Mei

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen