Jadwal MotoGP Jerman 2023 & Klasemen Sementara, Ayo Marquez!

jpnn.com - SAXONY - Marc Marquez menjadi sorotan menjelang MotoGP Jerman di Sachsenring akhir pekan ini.

Marquez adalah The King of The Ring. Si Bayi Alien -julukan Marc Marquez, penguasa di sirkuit yang memiliki sepuluh tikungan ke kiri dan tiga tikungan ke kanan itu.

Pembalap Spanyol itu sebelas kali menjadi juara di The Ring. Satu kali di kelas 125cc (2010), dua kali di Moto2 (2011 dan 2012), dan delapan kali di kelas MotoGP (2013-2019 dan 2021). Tahun lalu Marquez absen, Fabio Quartararo yang menaiki podium pertama.

Dari enam seri MotoGP 2023 sejauh ini, Marquez berada di urutan ke-18 klasemen. Baru mengoleksi 15 poin.



Marc Marquez. Foto: motogpcom

Mampukah Marquez dengan semua masalahnya musim ini memenangi MotoGP Jerman 2023? (mgp/jpnn)

Jadwal MotoGP Jerman 2023

Jumat (16/6)

15.45-16.30 WIB: P1

20.00-21.00 WIB: P2