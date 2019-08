Jadwal Pekan Pertama La Liga 2019-2020

jpnn.com, BILBAO - Duel Athletic Bilbao vs Barcelona akan membuka kompetisi La Liga 2019/2020. Meski tanpa Lionel Messi, duel yang akan digelar di San Mames, Bilbao, Sabtu (17/8) dini hari WIB itu pasti menarik.

Ada debut Antoine Griezmann dan Frenkie de Jong bersama Barcelona di kompetisi resmi yang pantas ditunggu. Athletic Bilbao juga bukan lawan yang gampang buat Barca.

Setelah Athletic vs Barca, sembilan laga lainnya akan berlangsung hingga Senin (19/8) dini hari WIB. (adk/jpnn)

Jadwal pekan pertama La Liga 2019/20:

17 Agustus:

02.00 WIB Athletic Bilbao vs Barcelona

22.00 WIB Celta Vigo vs Real Madrid

18 Agustus

00.00 WIB Valencia vs Real Sociedad

01.00 WIB Mallorca vs Eibar

02.00 WIB Leganes vs Osasuna

02.00 WIB Villarreal vs Granada

22.00 WIB Deportivo Alaves vs Levante

19 Agustus

00.00 WIB RCD Espanyol vs Sevilla

02.00 WIB Real Betis vs Real Valladolid

03.00 WIB Atletico Madrid vs Getafe