Jadwal Pertandingan dan Live Streaming Liga 1 Hari Ini: Bertabur Big Match, Termasuk Persija vs Arema

jpnn.com, JAKARTA - Dua big match bakal tersaji dalam partai Liga 1 2021/22 hari ini, Minggu (17/10). Klasemen papan atas bakal terpengaruh usai partai besar menuntaskan laganya karena ada potensi pemuncak klasemen disalip.

Big match pertama mempertemukan PSM Makassar vs Bali United. Pertemuan tim asal Makassar dan Gianyar ini akan ditayangkan langsung Indosiar dan juga melalui link live streaming https://linksharing.samsungcloud.com/bUlsEHzwIxHz, dengan jadwal kick off pukul 15.15 WIB.

Selanjutnya, laga big match yang tersaji ialah Persija Jakarta vs Arema FC. Sama dengan PSM vs Bali United, laga ini juga akan memengaruhi posisi di klasemen atas. Andai menang, maka Persija punya potensi naik sampai posisi runner up.

Selain dua big match di atas, terdapat laga hiburan yang ditayangkan pukul 20.30 WIB, yakni pertempuran Tira Persikabo Vs Borneo FC. Laga ini hanya ditayangkan live streaming di vidio.com. (dkk/jpnn)

Jadwal Pertandingan Live Pertandingan Liga 1 2021/22, Minggu (17/10)

PSM vs Bali United 15.15 WIB

Persija vs Arema FC 18.15 WIB

Persikabo Vs Borneo FC 20.30 WIB.