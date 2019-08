Jadwal Semifinal Thailand Open 2019, Tuan Rumah Pastikan Satu Tempat di Final Tunggal Putri

jpnn.com, BANGKOK - Jepang menguasai tempat di semifinal Thailand Open 2019, yang digelar di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Sabtu (3/8) mulai pukul 13.00 WIB.

Dari 20 tempat, lima di antaranya diisi pemain dari Negeri Sakura, masing-masing satu di setiap nomor.

Setelah Jepang, ada Tiongkok dengan empat wakil. Hanya di nomor tunggal putra Negeri Panda tak punya wakil.

BACA JUGA: Minions: Capek Bukan Alasan, Memang Lawan Lebih Bagus dan Tidak Gampang Mati

???????? Endo/Watanabe crushed the hopes of the favorites in a thrilling encounter



#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/LcmBIilNvX — BWF (@bwfmedia) August 3, 2019