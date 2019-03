Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Akhir Pekan Ini, El Clasico Lagi

jpnn.com, MADRID - Pencinta sepak bola di tanah air akan dimanjakan tayangan langsung laga-laga seru akhir pekan ini. Sejumlah big match bakal hadir, paling disorot jelas duel El Clasico antara Real Madrid kontra Barcelona.

Duel panas lanjutan La Liga tersebut tayang di stasiun televisi SCTV pada Minggu (3/3) dini hari pukul 02.45 WIB. Madrid jelas ingin membalas dendam kekalahan di semifinal Copa del Rey tengah pekan kemarin. Seri di Camp Nou, Madrid justru kalah 0-3 dari Blaugrana di Santiago Bernabeu.

Selain El Clasico, duel big match juga tersaji di Premier League. Pelakonnya adalah Tottenham Hotspur dan Arsenal. Laga bertajuk North London Derby ini akan mentas pada Sabtu (2/3) pukul 19.30 WIB dan tayang di beIN Sports 1.

Pada Minggu (3/3) malam, bakal hadir laga seru lain di Premier League yakni Merseyside Derby antara Everton vs Liverpool. Duel ini ditayangkan RCTI dan beIN Sports 1 pukul 23.15 WIB.

Bagi pencinta sepak bola nasional, kick off Piala Presiden 2018 digelar pada Sabtu (2/3). Laga pembuka antara Persib Bandung kontra Tira Persikabo. Laga tersebut tayang di Indosiar pukul 16.00 WIB. Kemudian dilanjutkan laga kedua antara Perseru Serui vs Persebaya Surabaya pada pukul 19.00 WIB. (edy pramana/jpc)

Jadwal Live TV Sepak Bola Akhir Pekan Ini

Sabtu, 2 Maret 2019

16.00 WIB - Persib vs Tira Persikabo - Live Indosiar

19.00 WIB - Perseru vs Persebaya - Live Indosiar

19.30 WIB - Tottenham Hotspur vs Arsenal - Live beIN Sports 1

21.00 WIB - Empoli vs Parma - Live beIN Xtra

21.30 WIB - Bayer Leverkusen vs Freiburg - Live FOX Sports 2

22.00 WIB - Bournemouth vs Man City - Live beIN Sports 1

22.00 WIB - Man United vs Southampton - Live MNCTV, beIN Sports 2

23.00 WIB - Caen vs Paris Saint-Germain - Live beIN Xtra

Minggu, 3 Maret 2019

00.00 WIB - AC Milan vs Sassuolo - Live beIN Sports 2

00.30 WIB - West Ham vs Newcastle - Live MNCTV, beIN Sports 1

00.30 WIB - M'gladbach vs Bayern Munchen - Live FOX Sports

02.30 WIB - Lazio vs Roma - Live beIN Sports 1

02.45 WIB - Real Madrid vs Barcelona - Live SCTV, beIN Sports 2

15.00 WIB - Bhayangkara FC vs Semen Padang - Live Indosiar

19.00 WIB - Bali United vs Mitra Kukar - Live Indosiar

21.05 WIB - Fulham vs Chelsea - Live beIN Sports 1

23.15 WIB - Everton vs Liverpool - Live RCTI, beIN Sports 1