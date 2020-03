jpnn.com, BIRMINGHAM - Sebanyak 15 wakil Indonesia bakal mengayun raket di babak pertama (32 Besar) All England 2020 di Arena Birmingham, Rabu (11/3) sore hingga Kamis (12/3) dini hari WIB.

Tampil sebagai pembuka perjuangan tim Merah Putih, tunggal putra Jonatan Christie akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Malaysia Lee Zii Jia.

Sementara itu, tahun ini ganda putra kembali menjadi sektor yang diunggulkan setelah pada All England 2019 lalu pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan sukses memboyong gelar juara.

Selain Ahsan/Hendra, ganda putra rangking satu dunia Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions juga berpeluang mencetak hat-trick setelah dua kali menjadi juara All England pada 2017 dan 2018.

Berdasarkan hasil undian, Marcus/Kevin seharusnya bertemu dengan Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy di babak pertama All England 2020. Namun, wakil India itu mengundurkan diri karena khawatir dengan penyebaran virus COVID-19 atau corona.

Sebagai gantinya, pasangan asal Kanada Jason Anthony Ho-Shue/Nyl Yakura akan menantang Marcus/Kevin pada babak pertama turnamen bulu tangkis level Super 1000 tersebut. Sebelumnya sempat dikabarkan Minions lolos langsung ke babak kedua (16 Besar). Namun, BWF mengganti kekosongan lawan Minions di babak pertama.

Berikut jadwal lengkap tim Indonesia di babak pertama All England 2020. Pertandingan dimulai pada pukul 09.00 waktu Birmingham atau sekitar pukul 16.00 WIB. (antara/jpnn)

Jadwal wakil Indonesia di babak pertama All England 2020:

Tunggal putra

Jonatan Christie (6) (INA) vs Lee Zii Jia (MAS)

Tommy Sugiarto (INA) vs Shi Yu Qi (7) (CHN)

Shesar Hiren Rhustavito (INA) vs Parupalli Kashyap (IND)

Anthony Sinisuka Ginting (4) (INA) vs Rasmus Gemke (DEN)