Jajaran Brand Ternama ini Raih Top Digital Public Relations Award 2021

jpnn.com, JAKARTA - TRAS N CO Indonesia bekerjasama dengan INFOBRAND.ID menyelenggarakan Indonesia Top Digital Public Relations (PR) Award 2021 dan Top Official Store Award 2021.

Top Digital Public Relations Award 2021 merupakan penghargaan yang didedikasikan khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sukses dalam memanfaatkan digital Public Relations dengan baik.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan terpilih dengan menggunakan tiga parameter penilaian digital yakni Digital Media Aspect, Social Enggagement Aspect, dan Digital Mention Aspect.

Survey Digital PR Index dilakukan mulai November 2020 – Januari 2021 dengan total brand tersurvei lebih dari 1.000 perusahaan di 150 kategori bisnis.

Adapun pemenang brand-brand Top Digital PR Award 2021 ialah: SASA (Bumbu Instan, Bumbu Penyedap dan Santan Siap Pakai), Blue Band (Margarin), Richeese Nabati (Wafer), Cap Kapal (Garam Dapur).

Kemudian Busan Auto Finance/BAF (Leasing), KFC (Fast Food), Telkomsel (Provider Telekomunikasi), SHARP (Mesin Cuci), IRC (Ban Motor), TEKIRO (Tools), K24 (Apotek), Pigeon (Produk Perawatan Bayi), Allianz (Asuransi), Lenovo (Laptop), Confidence (Adult Diapers), dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan TOP Official Store Award, sebagai apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada Official Store, yang sukses menjadi pilihan konsumen Indonesia.

"Top Official Store Award 2021 ini diberikan kepada Official Store atau Official Shop pilihan konsumen Indonesia berdasarkan tiga parameter penilaian survei, yaitu; Store Sales Aspect, Store Reviews & Rating Aspect, dan Store Followers Aspect," jelas Tri Raharjo, CEO TRAS N CO Indonesia.