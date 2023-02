Jakarta Derma Clinic Plaza Indonesia Hadir dengan Konsep Baru

jpnn.com, JAKARTA - Klinik kecantikan Jakarta Derma Clinic yang berada di Plaza Indonesia hadir dengan konsep baru.

Klinik yang berdiri sejak 31 Maret 2017 menggelar re-opening setelah sempat ditutup sementara untuk renovasi, Senin (20/2/2023).

Medical Director Jakarta Derma Clinic dr. Ronald Yulianto, M.Biomed (AAM) mengungkapkan alasan pihaknya melakukan renovasi.

Ia pun menyebut ada sejumlah perbedaan sebelum dan setelah adanya pemugaran.

"Jadi Jakarta Derma Clinic di Plaza Indonesia ini pertama kali dibuka 'kan tahun 2018 dan kurang lebih masuk tahun kelima akhirnya kami merenovasi kembali dari lobby-nya, ruangan treatment-nya dengan new consep dan new look," ungkap dr. Ronald.

"Sekarang lebih banyak memberikan sentuhan kayu, jadi lebih dekat dengan alam. Kayak dindingnya kami renovasi ada unsur kayu dan tanaman-tanaman tentunya supaya pasien kami itu lebih nyaman," ujarnya menambahkan.

Selama re-opening ini, kata dr. Ronald, Jakarta Derma Clinic menghadirkan promo berupa diskon 10 persen untuk treatment comedo peel plus. Treatment ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, komedo, dan mencerahkan wajah.

"Karena tren kecantikan di tahun 2023 ini 'kan semua orang ingin memiliki kulit yang lembab atau glowing. Nah, salah satu cara agar biar wajah kami itu glowing, lembab, dan pori-pori mengecil yaitu dengan tratment comedo peel plus," katanya.