JakCloth 2023 Dimulai Hari Ini, Pee Wee Gaskins dan Closehead Siap Beraksi

jpnn.com, JAKARTA - Festival clothing dan musik, JakCloth 2023 yang bertema Reload Summerfest mulai digelar pada hari ini, Rabu (5/7) hingga 9 Juli 2023.

Adapun lokasi JakCloth pada tahun ini yakni di Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta.

Selain menghadirkan lebih dari 300 brand clothing lokal, JakCloth 2023 juga bakal dimeriahkan oleh konser musik.

Baca Juga: Burgerkill Hingga Mocca Bakal Ramaikan Panggung JakCloth Reload Summerfest

Puluhan band dan penyanyi bakal tampil di tiga panggung yang disediakan oleh penyelenggara.

Pada hari pertama, Rabu (5/7), beberapa band yang akan beraksi di antaranya, Pee Wee Gaskins, Closehead, Mocca, dan lainnya.

Panggung RockAroma Stage bakal menampilkan Intraswara, Vierratale, Shine, My Beloved Enemy, Closehead, Pee Wee Gaskins.

Baca Juga: Bernadya Buktikan Kualitas Lewat Mini Album Terlintas

Sementara itu, RadioShow Stage menyuguhkan aksi Detected Overall, Boosetlist, Punitive, My Name Is, Manusia Aksara, Mocca.

Selanjutnya Outfest Stage turut dimeriahkan oleh penampilan Kraken, The Soffia, dan lainnya.