Jalankan Fungsi Asistensi Industri, Bea Cukai Kunjungi 2 Perusahaan di Wilayah Ini

jpnn.com, PURWAKARTA - Bea Cukai Purwakarta dan Gresik melaksanakan kegiatan customs visit customers (CVC) untuk menjalankan fungsi asistensi industri.

Kegiatan rutin yang dijalankan Bea Cukai tersebut ditujukkan untuk lebih memahami proses bisnis para pelaku usaha, sehinggga bisa memahami kendala yang dialami dan dapat memberikan solusi terhadap kendala tersebut.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Hatta Wardhana mengungkapkan kegiatan CVC berguna sarana dialog serta penyampaian kritik dan saran.

“Tujuan dari kegiatan CVC ini untuk lebih mengenal lebih dekat proses bisnis perusahaan. Selain itu, tujuan dari CVC ini untuk mendengar langsung kritik, saran atau masukan atas layanan yang diberikan oleh Bea Cukai,” ungkap dia.

Kegiatan CVC dilakukan Bea Cukai Purwakarta dengan mengunjungi PT Naxis Label Indonesia.

Perusahaan tersebut merupakan penerima fasilitas kawasan berikat dan Gudang berikat yang bergerak di bidang produksi supporting garmen.

Dalam kesempatan tersebut kedua belah pihak berdiskusi terkait dengan perusahan sistem IT Iventory milik perusahaan dari yang semula sistem IT Inventory Autocount menjadi sistem IT Inventory BSC.

Sementara itu di Jawa Timur, Bea Cukai Gresik melaksanakan kegiatan CVC dengan mengunjungi PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Jebekoko, dan PT Karya Indah Alam Sejahtera.