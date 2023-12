Jalankan Program Transformasi 5.0 Sejak 2021, Bank DKI Menorehkan Hasil Positif

jpnn.com - JAKARTA - Bank DKI terus menuai hasil positif selama menjalankan peran sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta.

Penghargaan terus meningkat seiring dengan berjalannya program transformasi 5.0 yang sudah dijalankan sejak 2021.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menjelaskan implementasi transformasi digital ini mencakup transformasi bisnis, tata kelola yang baik, inovasi digital yang handal, serta manajemen risiko yang kuat. Hal itu merupakan kunci dan strategi mencapai keberhasilan secara berkelanjutan.

"Inisiatif transformasi digital yang dilakukan Bank DKI bertujuan untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat, meningkatkan nilai tambah atas produk dan layanan, juga ditujukan guna memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ucap Arie dalam keterangannya, Kamis (30/11).

Dengan transformasi yang berhasil, Bank DKI siap menjadi tonggak Pemprov DKI Jakarta dalam menggapai segala visi dan misi ke depannya.

"Hal ini melibatkan dukungan terhadap berbagai program Provinsi DKI Jakarta sebagai dukungan dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global,” kata dia.

Bukti keberhasilan Bank DKI salah satunya ialah Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Romy Wijayanto menerima penghargaan sebagai 10 Most Popular Chief Financial Officer (CFO) 2023, pada gelaran “Best 50 Financial Institution Awards 2023 (5th Anniversary) dan 10 Most Popular CFO Awards 2023”.

Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku industri keuangan dan para CFO terpilih yang diperoleh dari survei dengan lebih dari 10.000 responden dari 10 kota besar di Indonesia.