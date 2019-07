Jan Saragih Resmi Mundur dari Pelatih Perseru Badak Lampung FC

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Hasil buruk yang ditelan Perseru Badak Lampung FC sejak awal musim Liga 1 2019 membuat sang pelatih, Jan Saragih meninggalkan jabatannya.

Jan Saragih resmi mundur dari kursi pelatih Perseru badak Lampung FC pada Minggu (28/7). Kabar mundurnya Jan disampaikan lewat akun resmi BLFC @Badaklampungfc di Instagram malam ini (28/7).

“Terimakasih coach Jan! Untuk jasa mu, energi mu, pengabdian mu. Kami segenap keluarga besar BLFC akan terus mengenang segala kontribusi yang kau berikan di depan maupun di belakang layar. Goodluck coach for your next journey!” tulis @Badaklampungfc di Instagram.

Hal itu dibenarkan Media Officer Perseru BLFC Imam Rizaldi. Dia mengatakan Jan Saragih menyatakan mundur.



“Dan disetujui semua komisaris,” kata Imam kepada Radarlampung.co.id, Minggu (28/7). Dia mengatakan alasan Jan mundur karena hasil yang kurang maksimal sampai hampir setengah musim.

Sebelumnya desakan mundur bergema saat usai BLFC ditahan imbang oleh supporter BLFC Blaster Saburai usai ditahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1, Senin (22/7) lalu.

Di akhir pertandingan, bahkan menggema teriakan ganti pelatih. “Ganti, ganti, ganti pelatih. Ganti pelatih sekarang juga,” teriak supporter BLFC.