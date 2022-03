Jang Ki Yong Wajib Militer, Song Hye Kyo Rupanya Sempat Menjenguk

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Korea Selatan, Song Hye Kyo ternyata sempat mengunjungi lawan mainnya dalam drama Now We Are Breaking Up, Jang Ki Yong, saat wajib militer.

Hal itu diungkapkan oleh Jang Ki Yong, saat tampil di acara radio SBS Power Cultwo Show, dengan Chanyeol EXO dan Hyojin ONF.

Adapun kedatangan Song Hye Kyo guna memberikan dukungan kepada Jang Ki Yong, yang menjalani wajib militer.

"Dia (Song Hye Kyo) pernah (mengunjungi saya). Seluruh tim Now We Are Breaking Up datang menemui saya," ujar Jang Ki Yong dilansir dari Soompi, Jumat (11/3).

"Itu benar-benar memberi saya banyak kekuatan," imbuhnya.

Di samping itu, aktor 29 tahun tersebut menceritakan soal syuting dramanya tersebut dan juga pendaftaran wajib militernya.

Adapun Jang Ki Yong mendaftar wajib militer pada Agustus lalu.

"Saya syuting drama hingga empat hari sebelum wajib militer saya," kata Jang Ki Yong.