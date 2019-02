Jangan Sepelekan Manfaat Meditasi di Kantor

jpnn.com - Meditasi sederhana di tempat kerja bisa membantu mengelola emosi serta tekanan yang dirasa.

"Mengapa ini penting? Emotional Intelligence (EI) bisa menjadi IQ yang lebih penting," kata psikolog Daniel Goleman, penulis buku laris Emotional Intelligence, seperti dilansir laman India Times, Selasa (5/2).

Skor IQ tidak sering mempertimbangkan rentang kecerdasan manusia yang lengkap. Dalam hidup, kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan emosi kita dalam semua segi kehidupan harus menjadi ukuran kecerdasan manusia.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal The Permanente Journal menemukan bahwa mereka yang bermeditasi lebih teratur mendapat skor lebih tinggi pada total kecerdasan emosional dan memiliki stres yang dirasakan lebih rendah, juga dikenal sebagai psikologis — masalah kesehatan kerja yang paling umum yang memengaruhi pekerja di seluruh dunia.

Peneliti juga menemukan adanya perbaikan dalam suasana hati, manajemen stres, kemampuan beradaptasi, kesadaran intrapersonal dan pengujian realitas.

Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosi memiliki efek moderasi pada kesejahteraan psikologis dan kesehatan mental.

"Studi ini menunjukkan manfaat meditasi di tempat kerja," kata Laurent Valosek, Executive Director, Center for Wellness and Achievement in Education—a US-based non-profit organisation.

"Dan dengan semakin banyak penelitian tentang nilai kecerdasan emosional dan efek berbahaya dari stres psikologis, organisasi kami memberikan karyawan mereka jalan keluar untuk mengurangi stres dan mengembangkan kompetensi seperti keterpusatan, kesadaran diri dan empati," tambah Valosek.