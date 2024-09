Jannik Sinner jadi Juara US Open 2024

jpnn.com - NEW YORK CITY - Jannik Sinner (Italia) memenangi gelar grand slam keduanya seusai mengalahkan Taylor Fritz (AS) di final US Open 2024 di Arthur Ashe Stadium, New York City, Senin (9/9) dini hari WIB.

Petenis nomor satu dunia itu sebelumnya meraih grand slam pertamanya di Australian Open 2024.

Sinner menjadi petenis pertama Italia yang mengangkat trofi di New York, dengan kemenangan 6-3, 6-4, 7-5 dari Fritz.

"Gelar ini sangat berarti," kata Sinner.

"Karier saya tidaklah mudah, tetapi saya memiliki tim dan keluarga yang mendukung saya."

"Saya suka tenis, tetapi di luar lapangan juga ada kehidupan dan saya ingin mempersembahkan trofi ini untuk bibi saya karena dia sedang sakit dan saya tidak tahu berapa lama lagi dia akan ada dalam hidup saya," imbuh petenis berusia 23 tahun itu.

Fritz, petenis nomor 12 dunia, berusaha menjadi orang AS pertama setelah Andy Roddick memenangi US Open pada 2003.

Namun, Sinner lebih perkasa.