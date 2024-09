Ukir Rekor, Taylor Fritz Tantang Jannik Sinner di Final US Open 2024

jpnn.com - NEW YORK CITY - Taylor Fritz memenangi duel sesama Amerika Serikat pada semifinal US Open 2024 di Arthur Ashe Stadium, New York City, Sabtu (7/9) siang WIB.

Fritz mengalahkan Frances Tiafoe 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1 dalam laga berdurasi tiga jam 18 menit.

"Saya berusaha sekuat tenaga meladeni permainannya (Tiafoe). Dia sangat kuat di baseline," ujar Fritz kepada awak US Open, on court seusai pertandingan.

Fritz pun mengukir rekor, yakni menjadi finalis tunggal putra pertama AS di grand slam sejak Andy Roddick mencapai final Wimbledon 2009, dan yang pertama di US Open sejak Roddick pada 2006.

"Impian menjadi nyata, final US Open," katanya.

Fritz kini memiliki kesempatan emas menjadi pria pertama AS yang mengangkat mahkota tunggal putra grand slam sejak Roddick melakukannya di US Open 21 tahun lalu.

Di final, Fritz yang kini menduduki peringkat 12 dunia, akan berhadapan dengan petenis Italia ranking pertama dunia Jannik Sinner.

"Saya tahu pertandingan melawan Jannik akan sangat berat, tetapi saya akan berusaha sekuat tenaga," tuturnya.