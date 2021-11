Jaringan SWIFT MT101 Jadi Strategi BRI Memperkuat Layanan Global Banking

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus melakukan upgrade dalam lini layanan transaksi perbankan internasional.

Salah satu Bank BUMN terbesar tanah air, itu melakukan upgrade lewat jaringan SWIFT yang dapat dinikmati oleh perusahaan global non-finansial ataupun lembaga non-bank.

SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan jaringan itu dapat dinikmati khususnya bagi perusahaan yang memiliki jaringan unit usaha di Indonesia.

"Fasilitas tersebut adalah layanan SWIFT MT101," ungkap Royadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/11).

Menurut dia, penyediaan layanan global tersebut memberikan kemudahan kepada para pengusaha global untuk melakukan transaksi internasional, berupa pemindahan dana secara cepat dan real time di mana pun di seluruh dunia.

Royadi membeberkan BRI membuka layanan global service bagi para pelaku usaha yang berada di dalam dan luar negeri.

Pengusaha bisa melakukan pemindahan dana mereka dari rekening bank manapun ke rekening BRI di Indonesia.

"Sebagai member The Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Global Payment Innovation (SWIFT GPI), BRI dapat memberikan kemudahan akses perusahaan global yang telah menjadi member SWIFT untuk mengelola rekeningnya," beber dia.