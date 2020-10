Jasa Marga Catat 509.140 Kendaraan Tinggalkan Jakarta selama 3 Hari Libur

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) mencatat sebanyak 509.140 kendaraan meninggalkan Jakarta pada periode tiga hari libur nasional Maulid Nabi dan cuti bersama pada 27-29 Okotber.

Menurut Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga Dwimawan Heru, angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas dari beberapa gerbang tol (GT) atau barrier/utama. "Yaitu GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Timur), GT Cikupa (arah Barat) dan GT Ciawi (arah Selatan)," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/10).

Heru menambahkan, total volume lalu lintas yang meninggalkan Jakarta naik 40,3 persen dibandingkan pada masa kebiasaan baru atau new normal.

Adapun perincian distribusi lalu lintas dari Jakarta ke tiga arah utama ialah mayoritas atau 50,02 persen menuju timur, sedangkan 27,73 persen ke selatan. Sisanya atau 22,25 persen ke selatan.

Untuk arah timur, volume lalu lintas yang terpantu di GT Cikampek Utama 1 tercatat ada 143.820 kendaraan meninggalkan Jakarta. Angka itu naik 80 persen dibandingkan lalu lintas masa new normal.

Adapun di GT Kalihurip 1 tercatat ada 110.853 kendaraan meninggalkan Jakarta ke arah timur. Angka itu naik 51 persen dibandingkan new normal.

"Total kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah timur sebanyak 254.673, naik sebesar 66,1 persen dari lalu lintas new normal," sebut Heru.



Adapun volume lalu lintas dari Jakarta menuju arah barat yang terpantau di GT Cikupa mencapai 141.184 kendaraan. Jumlah itu naik 16,8 persen dari lalu lintas new normal.



Selanjutnya untuk arah selatan, jumlah kendaraan dari Jakarta melalui GT Ciawi 1 Jalan sebanyak 113.283. Angka itu naik 27,6 persen dari lalu lintas new normal.