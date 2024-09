Jasaraharja Putera Raih Penghargaan 5th Anniversary Indonesia Top Insurance Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasaraharja Putera (JRP-Insurance) meraih penghargaan dalam kategori 'General Insurance – Aset 1-5 Triliun' di ajang 5th Anniversary Indonesia Top Insurance Awards 2024.

Penghargaan tersebut diterima Jasaraharja Putera yang diwakilkan Head of Business II Group I Komang Agustika.

Kegiatan yang dirangkai dalam Insurance Forum: The Future of Indonesia Insurance yang meliputi Business Forum dan Awarding Season itu diselenggarakan The Iconomics dalam rangka memasuki tahun ke lima

Menurut I Komang Agustika, penghargaan ini dapat memotivasi JRP Insurance dalam membentuk perencanaan jangka panjang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan, sekaligus memastikan komunikasi dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan.

“Terima kasih kepada The Iconomics atas penghargaan yang diberikan kepada JRP Insurance," kata I Komang Agustika.

Dia menyampaikan penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh insan JRP Insurance yang telah memberikan pelayanan terbaiknya.

"Kami juga berterima kasih atas kepercayaan, mitra dan seluruh stakeholder serta JRP Insurance akan terus melangkah maju dengan semangat dan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan dan pengalaman berasuransi terbaik,” ucapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan The Iconomics ini diharapkan dapat memotivasi industri asuransi untuk terus berusaha mencapai kinerja terbaik dan berkelanjutan.