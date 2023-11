Jay Weinberg Keluar dari Slipknot, Apa Sebabnya?

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band metal asal Amerika Serikat, Slipknot menyampaikan kabar mengejutkan.

Pemain drum, Jay Weinberg mengumumkan telah keluar dari Slipknot.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh pihak Slipknot melalui akun resmi di media sosial.

"Kami berterima kasih kepada Jay Weinberg atas dedikasi dan semangat selama 10 tahun terakhir," ungkap Slipknot, dilansir Billboard, Senin (6/11).

Pemilik album We Are Not Your Kind itu menghargai keputusan Jay Weinberg.

Meski Jay Weinberg keluar, Slipknot memastikan bakal terus berjalan di kancah musik metal.

"Kami berharap yang terbaik untuk Jay," lanjutnya.

Selama bertahun-tahun dengan Slipknot, Jay Weinberg turut berkontribusi dalam tiga album.