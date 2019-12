Jelang Libur Akhir Tahun, Rupiah Diyakini Tetap Stabil

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang libur akhir tahun, pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, hari ini Jumat (27/12), diprediksi masih positif.

"Dalam perdagangan akhir pekan, rupiah kemungkinan masih menguat terbatas," kata Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta.

Dari eksternal, investor tengah mencari kabar mengenai perdagangan AS-Tiongkok untuk menyempurnakan perjanjian perdagangan fase satu.

Sebelumnya, optimisme pasar kembali meningkat setelah adanya informasi damai dagang fase satu antara AS dan China akan segera ditandatangani.

Ibrahim memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp 13.940 per dolar AS hingga Rp 13.990 per dolar AS.

Pada pukul 9.38 WIB, rupiah bergerak menguat tipis 1 poin menjadi Rp 13.957 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya di level Rp 13.958 per dolar AS. (antara/jpnn)