Jelang Man City vs Liverpool, Jurgen Klopp dan Pep Guardiola Tebar Pujian

jpnn.com, MANCHESTER - Duel panas tersaji di pekan ke-32 Premier League saat Manchester City menjamu Liverpool di Etihad Stadium, Minggu (10/4) malam WIB.

Meski duel dipastikan berjalan panas, kedua pelatih dari masing-masing tim justru terlihat santai.

Pep Guardiola di kubu Man City dan Jurgen Klopp nakhoda Liverpool saling melempar pujian satu sama lain.

"Pep adalah pelatih terbaik di dunia. Siapa pun sepakat dengan ini. Apabila ada yang meragukannya, saya tidak habis pikir akan hal itu," ungkap Klopp dikutip dari AS.

Mendengar ucapan dari Jurgen Klopp, Guardiola balik menyanjung rivalnya tersebut. Dia menyebut Klopp membuat sepak bola menjadi lebih baik.

"Saya bukan (pelatih terbaik, red). Saya masih dalam tahap belajar. Jika kami sukses, itu karena staf saya, tim yang solid, uang yang banyak, dan kerja keras serta pemain berbakat," ucap Guardiola.

"Saya rasa Klopp membuat dunia sepak bola menjadi tempat yang lebih indah. Dia pesaing serius, tetapi itu hal yang baik," imbuhnya.

Duel Man City vs Liverpool punya arti penting bagi kedua klub. The Citizens wajib menang atau The Reds akan mengambil alih posisi puncak jika tim asuhan Pep Guardiola ini keok.