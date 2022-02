Jerinx SID Sedih Tak bisa Rayakan Valentine bareng Nora Alexandra

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Jerinx SID mengaku sedih harus berpisah dengan istrinya, Nora Alexandra, saat perayaan Valentine tahun ini.

Keduanya terpisah jarak lantaran Jerinx harus menjalani masa tahanan di Rutan Polda Metro Jaya, sementara Nora berada di Bali.

"Valentine ini saya agak sedih karena jauh dari istri," ujar Jerinx sebelum sidang di PN Jakarta Pusat, Senin (14/2).

Disinggung soal kado yang ingin dia berikan kepada Nora untuk perayaan Valentine kali ini, begini jawaban Jerinx.

"Kadonya, semoga tanggal 6 Maret bisa bebas," ucap musikus asal Bali tersebut.

Pemilik nama asli I Gede Aryastina itu merasa dirinya banyak membuat masalah terhadap Nora.

"Jadi, I'm sorry my Baby, Madam Vlaminora, papa minta maaf," tutur penggebuk drum Superman Is Dead.

Jerinx mengungkapkan bahwa sang istri selalu mengingatkan dirinya agar tak kembali ke jurang yang sama.