Jessica Iskandar Buka Kancing Baju, Belahan Dadanya Disorot

jpnn.com, JAKARTA - Artis Jessica Iskandar menjadi sorotan warganet usai mengunggah foto baru melalui akunnya di Instagram.

Ibu satu anak itu tampil seksi dengan dres cokelat yang kancing bajunya terbuka di bagian atas dan bawah.

Pada potret itu, Jessica Iskandar tampak memperlihatkan paha mulusnya dan tak mengenakan bra.

"Semangat ya PPKMnya! We can do it! #bali," tulis wanita yang karib disapa Jedar itu sebagai keterangan.

Unggahan mantan kekasih Richard Kyle itu pun langsung dibanjiri komentar dari pengikutnya di Instagram.

Tak sedikit yang mengagumi tubuh seksi Jessica Iskandar. Namun, banyak pula warganet yang nyinyir.

Ada juga yang mengingatkan pesohor kelahiran 29 Januari 1988 itu akan pesan sang ibunda soal larangan tampil seksi.

Jessica sebelumnya memang sempat menceritakan jika dirinya kena tegur ibunya lantaran kerap memakai pakaian terbuka. (jlo/jpnn)



