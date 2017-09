JJ Abrams Kembali Garap Star Wars

Star Wars. Foto: Wikipedia

jpnn.com - J.J. Abrams kembali ke galaxy far, far away. Sutradara Star Wars: Episode VII The Force Awakens itu dipercaya untuk menggarap Episode IX saga luar angkasa ciptaan George Lucas tersebut.

Abrams menggantikan posisi Colin Trevorrow. Pekan lalu, Lucasfilm mengumumkan bahwa pihaknya dan Trevorrow sepakat memutus kerja sama karena perbedaan visi di tengah proses pengembangan cerita hanya satu bulan sebelum syuting dimulai.

Dalam Episode IX, Abrams juga menjadi penulis naskah, berkolaborasi dengan Chris Terrio. Pergantian sutradara tersebut mengakibatkan jadwal tayang mundur.

Dari rencana awal 24 Mei 2019 berubah menjadi 20 Desember 2019. Bukan tugas yang mudah tayang pada bulan yang kerap dijadikan prime time film bioskop tersebut.

Star Wars bakal berhadapan dengan sekuel Wonder Woman yang rilis seminggu sebelumnya, yakni 13 Desember 2019. Sebuah pesaing yang sangat kuat.

Namun, perubahan tanggal tayang itu memberikan kabar bahagia yang lain. Slot awal Star Wars itu akan diisi dengan rilis salah satu film andalan Disney Animation, yakni live-action Aladdin.

Film garapan Guy Ritchie itu sudah memulai syuting di London. Bintang utamanya adalah Will Smith sebagai Genie, Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Putri Jasmine), Navid Negahban (Sultan), dan Marwan Kenzari (Jafar).

Kembalinya Abrams tentu tidak terlepas dari The Force Awakens. Pembuka trilogi ketiga itu sukses besar. Film tersebut meraup total USD 2,06 miliar (Rp 6,4 triliun) secara global dan menempati peringkat ketiga film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa.

Sumber : Jawa Pos