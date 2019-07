Joe Taslim Perankan Sub Zero, Wagub Jatim: Keren Luar Biasa

jpnn.com - Joe Taslim resmi menjadi bagian film reboot Mortal Kombat. Kemarin, Rabu (10/7) pihak New Line Cinema selaku rumah produksi menyatakan, Joe akan memerankan Sub-Zero. Dia adalah aktor pertama yang diumumkan bergabung di cast film arahan Simon McQuoid itu.

''I am your ZERO because you are my number ONE! Terima kasih semua atas dukungannya selalu,'' cuit mantan atlet judo tersebut. Dia mengunggah fanart yang menggambarkan dirinya sebagai Sub-Zero. Buci, manajer Joe Taslim, membenarkan kabar itu. ''Ini menjadi proyek film pertamanya dengan Warner Brothers dan New Line,'' paparnya saat dihubungi via pesan singkat kemarin. Buci menjelaskan, Joe mulai syuting akhir tahun.

Masuknya Joe di cast Mortal Kombat tersebut dirayakan fans di tanah air. Kolom komentar Instagram milik sang aktor dibanjiri pujian. ''Proud babang,'' tulis Ben Joshua, diikuti tagar #SubZero. Sutradara Joko Anwar tak mau kalah. Dia menyebutkan, Joe memang layak mendapatkan peran di Mortal Kombat.

Menurut Joko, Joe merupakan aktor berbakat. ''Ini juga bukti talenta Indonesia patut diperhitungkan di dunia,'' katanya saat dihubungi via telepon kemarin.

Di Twitter, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak ikut memberikan selamat. ''Keren luar biasa. Sub-Zero salah satu karakter favorit waktu eranya game Mortal Kombat. Selamat Joe,'' cuitnya.

Sub-Zero dikenalkan pada 1992 sebagai ninja dengan kekuatan serangan es. Karakter itu jadi salah satu ikon Mortal Kombat selain Scorpion. Di berbagai situs gaming, Sub-Zero selalu masuk karakter video game terbaik.

Proyek reboot Mortal Kombat memakan waktu yang cukup lama karena sempat mengalami perubahan rumah produksi hingga sutradara. Di samping itu, produser James Wan menyatakan, dirinya tidak ingin tergesa-gesa ''menyajikan'' Mortal Kombat.