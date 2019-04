Jojo Dikepung 3 Tunggal Tiongkok di 4 Besar Malaysia Open 2019

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Jonatan Christie menjadi satu-satunya tunggal putra non-Tiongkok yang lolos ke semifinal Malaysia Open 2019 (super 750).

Pada perempat final yang digelar di Axiata Arena Kuala Lumpur, Jumat (5/4) malam, Jojo (panggilan sayang Jonatan) mengalahkan tunggal Denmark Viktor Axelsen 21-18, 21-19.

Di semifinal besok, Jojo yang kini berada di peringkat sepuluh dunia itu akan meladeni jago Tiongkok ranking lima dunia, Chen Long.

Chen tembus 4 Besar setelah menaklukkan pemain India Kidambi Srikanth 21-18, 21-19.

The road ahead is not so long for Chen???????? as he makes it through to the semifinals ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/l1Vn7Adjd2 — BWF (@bwfmedia) April 5, 2019