Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Atas Pelantikan Joe Biden-Kamala Harris

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden ke-46 dan Wakil Presiden ke-49 Amerika Serikat.

Ucapan tersebut disampaikan Presiden melalui akunnya di Twitter @jokowi pada Kamis (21/1) dengan menaut langsung akun @JoeBiden dan @KamalaHarris di Twitter.

"Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your inauguration as the 46th President and 49th Vice President of the United States," tulisnya.

Sebagaimana diketahui, Joe Biden dan Kamala Harris resmi dilantik di West Front Gedung Capitol AS, Washington DC pada Rabu (20/1) waktu setempat atau Kamis (21/1) dini hari waktu Indonesia.

Keduanya akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat selama empat tahun ke depan.

Presiden Jokowi berharap kemitraan strategis kedua negara dapat terus ditingkatkan.

Kemitraan tersebut diharapkan tak hanya bermanfaat bagi Indonesia dan Amerika Serikat saja, tetapi juga bermanfaat untuk dunia yang lebih baik.

"Let us continue to strengthen our strategic partnership, not only for the benefit of our two nations, but for a better world for all," tandasnya. (tan/jpnn)



