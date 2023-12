Jordan Fish Keluar, Bring Me The Horizon Lanjut Tur ke Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Inggris, Bring Me The Horizon (BMTH) ditinggal oleh salah satu personel yakni Jordan Fish.

Pengumuman keluarnya kibordis tersebut diungkapkan melalui akun resmi BMTH di Instagram.

"Bring Me The Horizon telah memutuskan untuk berpisah dengan Jordan Fish," bunyi pernyataan resmi Bring Me The Horizon, baru-baru ini.

Band yang dimotori Oliver Sykes itu lantas mengutarakan salam perpisahan serta ucapa terima kasih untuk Jordan Fish.

Diketahui, Jordan Fish aktif bersama Bring Me The Horizon sejak sekitar 11 tahun lalu.

"Kami berterima kasih kepadanya atas perjalanan musik yang dilalui bersama dan semoga keberuntungan bersamanya di masa depan," beber BMTH.

Akan tetapi, Bring Me The Horizon tidak menjelaskan alasan Jordan Fish keluar dari band.

Pemilik hit Teardrops itu malah mengumumkan rencana tur pada Januari 2024.