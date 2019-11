Jose Mourinho Membuat Anak Gawang Tottenham Hotspur Bahagia

jpnn.com, LONDON - Salah seorang anak gawang Tottenham Hotspur Callum Hynes mengaku sangat bahagia mendapat perhatian dari pelatih Jose Mourinho.

Hynes menjadi perhatian setelah aksinya dalam laga Spurs versus Olympiacos dalam lanjutan laga Liga Champions di London, memengaruhi salah satu gol tuan rumah.

Anak gawang berusia 15 tahun itu pun mendapat pujian Mourinho. Si pelatih asal Portugal itu menghampiri Hynes, mengajak tos (high-five), menyusul gol Spurs ke gawang Olympiacos.

Ya, Hynes mengawali langkah Spurs menyamakan kedudukan pada menit ke-50 melawan klub Yunani itu. Dia dengan cepat memungut bola dan menyerahkannya kepada Serge Aurier agar permainan segera berlanjut. Aurier kemudian mendapati Lucas Moura tak terjaga untuk kemudian diumpankan kepada Harry Kane untuk mengantarkan Spurs menyamakan 2-2.

