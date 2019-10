Juara di French Open 2019, PraMel Raih Dua Gelar Dalam 2 Pekan

jpnn.com, PARIS - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti alias PraMel memukul ganda campuran peringkat satu dunia Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong di final French Open 2019.

Pada laga di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Minggu (27/10) malam WIB itu, PraMel melakoni rubber game.

Sempat kalah di gim pertama 22-24, PraMel yang kini bertengger di peringkat lima dunia itu bangkit di gim kedua 21-16 dan mengakhiri perlawanan Zheng/Huang di gim ketiga dengan 21-12.

Pekan lalu di perempat final Denmark Open 2019, PraMel juga menang atas Zheng/Huang.

2 - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti has become the FIRST pair to beat Zheng Siwei/Huang Yaqiong TWO TIMES IN A ROW. Double.#FrenchOpenSuper750 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) October 27, 2019