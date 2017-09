Jumpa CEO TripAdvisor, Ini yang Dipromosikan Menpar Arief

jpnn.com, CHENGDU - Ada satu agenda penting Menpar Arief Yahya di sela-sela forum 22rd General Assembly UNWTO Chengdu, Tiongkok, 11-16 September 2017.

Yakni bertemu CEO TripAdvisor Stephen Kaufer, dan Head of Destination Marketing -Asia Pacific, Sarah Matthew.

Di Intercontinental Century City Convention Center Hotel, Chengdu, Tiongkok, Menpar Arief Yahya mempromosikan 2 events besar yang bakal mewarnai pariwisata Indonesia 2018.

Yakni IMF World Bank Annual Meeting Oktober di Bali dan Asian Games 2018 di Palembang, Jakarta dan Bandung.

"Mulai Oktober 2017 ini, kurang 12 bulan, event IMF World Bank Annual Meeting sudah akan di kick off di Amerika. Kami sudah siapkan paket-paket wisata ke Bali and Beyond nya," ungkap Arief Yahya di Chengdu.

Menpar Arief menyebut diperkirakan akan ada 18-20 ribu delegasi dan keluarganya, selama IMF-World Bank Annual Meeting itu. Mereka adalah para menteri keuangan, gubernur bank central, orang-orang finance, dan pelaku usaha dari seluruh dunia.

"Kami audah menyiapkan 60 paket, 7 destinasi, dan 33 paket di Pulau Dewata Bali. Yang di luar Bali, ada Lombok NTB, Banyuwangi Jawa Timur, Labuan Bajo Kokodo NTT, Joglosemar Jawa Tengah Jogjakarta, Toraja Sulsel dan Danau Toba Sumatera Utara," jelas Menpar Arief Yahya.

Sedangkan Asian Games 2018, Menpar Arief meminta agar TripAdvisor juga mereview dan mempromosikan destinasi yang akan menjadi host pesta olahraga se Asia.