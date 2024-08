Jusuf Kalla Sambut Baik Kehadiran Mahfud MD sebagai Penasihat WOCS

jpnn.com, JAKARTA - Presiden World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM), Prof. Dr. Deby Vinski menyampaikan laporan rutin kepada penasehat WOCPM yang juga Wakil Presiden ke 10 & 12 RI Jusuf Kalla.

Laporan tersebut mencakup berbagai pencapaian serta persiapan penting yang tengah dilakukan oleh WOCPM, termasuk persiapan pelaksanaan 2nd WOCPM International Congress on Preventive, Regenerative, Medicine and Stem Cell The Future World Collaboration of Health Tourism.

Kegiatan itu diselenggarakan pada 8-10 November 2024 mendatang di Hotel bintang 5 Discovery Kartika Plaza Hotel Bali.

Dalam pertemuan ini, Prof. Dr. Deby Vinski menyampaikan perkembangan terbaru dalam bidang kedokteran preventif, regeneratif, dan antiaging yang merupakan fokus utama WOCPM.

Dr. Deby juga menyoroti berbagai inisiatif global yang sedang dijalankan oleh organisasi tersebut dalam upaya meningkatkan standar kesehatan preventif dan regeneratif di seluruh dunia.

Dalam pertemuan ini Prof. Deby menyampaikan beberapa hal penting dalam kongres tersebut yang bertujuan mendukung program pemerintah untuk kemajuan Medical Health Tourism di Indonesia, antara lain:

• Preventive & Regenerative Medicine untuk mencegah ledakan populasi lansia invalid pada 2035, kepesertaan yang hadir selama kongres dapat memperoleh pengetahuan & mempelajari kemajuan ilmu kesehatan ini.



• "From Bali to the world & from the world to Bali" Kongres ini sebelumnya diadakan di Paris & kini dipindahkan ke Bali oleh Presiden WOCPM yang merupakan dokter Indonesia, untuk mendukung Bali sebagai tuan rumah. Selain itu, akan mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan, sejalan dengan program pemerintah untuk mengembangkan sektor health tourism Indonesia.