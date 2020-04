Kabar Duka: Penyanyi Legendaris Bill Withers Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi legendaris asal Amerika Serikat, Bill Withers dikabarkan meninggal dunia di Los Angeles. Pria 81 tahun itu mengembuskan napas terakhir akibat komplikasi jantung.

Kabar kepergian Bill Withers telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Dalam pernyataan resmi, keluarga menyebut beliau meninggal pada Senin waktu setempat.

"Kami sangat terpukul dengan kehilangan suami dan ayah kami yang terkasih dan berbakti," kata keluarganya dalam pernyataan dilansir Rolling Stone, Sabtu (4/4).

Keluarga mengenang Bill Withers sebagai pribadi yang tulus berkarya dengan puisi dan musiknya. Karyanya akan abadi di hati pendengar di seluruh dunia.

"Dalam masa yang sulit ini, kami berdoa musiknya menawarkan kenyamanan dan hiburan saat para penggemar berpegang erat pada orang yang dicintai," sambungnya.

Bill Withers semasa hidup pernah meraih tiga kali Grammy Awards. Sepanjang karier, dia hanya merilis delapan album sebelum meninggalkan ketenaran pada 1985.

Sejumlah lagu yang abadi di telinga pendengar berhasil ditulis Bill Withers. Antara lain, 'Lean on Me', 'Lovely Day', dan 'Ain’t No Sunshine'.

Bahkan lagu 'Lean on Me' baru-baru ini muncul lagi sebagai lagu penyemangat dan solidaritas pada masa pandemi virus corona atau covid-19 di dunia. (mg3/jpnn)